宜蘭國際童玩節今年邁入第24年、第20屆，在今天（25日）歷年累積遊客人次破千萬，來自桃園市的古惠琴成為幸運兒，她笑說，是第一次去童玩節，但晚出門又走錯匝道，比預計晚1小時到園區，孰料成為第1000萬的遊客，「真的超幸運！」

古惠琴是與家人、好友共4家人相約出遊，原訂早上7點出發，預計9點到園區，但耽擱了半小時，途中走錯匝道，又女兒上廁所影響行程，抵達園區外已經10點了，沒想到10點8分入園，古惠琴成了幸運兒。

「早到不如晚到，來得早不如來得巧！」古惠琴笑說，同行友人都相當訝異，直說她真的很幸運，其實很久以前就想來童玩節，直到2個女兒長大、到了可以戲水的年紀，才與先生共4人偕同好友遊童玩節，計畫在宜蘭度過2天1夜。

宜蘭縣長林姿妙也代表贈送古惠琴香港來回機票、童玩節永久入園證、飯店住宿券等禮物，林姿妙表示，童玩節能達千萬人入園，要感謝歷任縣長累積的經驗，今年童玩節標榜求新求變，歡迎鄉親來宜蘭，留下美好的回憶。

(中時 )