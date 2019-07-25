全台最大海參供貨商、新北市「淦成」公司被控5年前進口廉價海參， 以工業用冰醋酸浸泡脫灰再出口銷往對岸；一審判處淦成負責人朱德海徒刑1年，但高院改判無罪，經最高法院撤銷後，高院更一審維持一審判決，判朱男1年徒刑。可上訴。

淦成負責人朱男被控將廉價海參浸泡在稀釋過的工業用冰醋酸，把賣相差的海參脫灰，再以清水沖洗烘乾，偽裝成高價的烏參，價格翻 漲5倍，銷往香港、大陸，不法獲利540萬多元，一審依違反食品安全衛生管理法將他判刑1年，他不服提上訴。

高院認為，工業用冰醋酸必未有毒，其與食品級冰醋酸的差別，只是業者有無向主管機關認證而己，本案查扣的工業用冰醋酸經鑑定並非有毒，無證據證明工業用冰醋酸對人體有危害健康，將朱男改判無罪。檢不服提上訴。

最高法院認定，工業用冰醋酸是腐蝕性物質極具危險性，且是工業使用不可用在食品，就算工業用冰醋酸最後稀釋結果符合食品添加物冰醋酸規格，也與食安法規範及民眾對食品安全的嚴格要求不符，因此撤銷朱的無罪判決發回更審。

(中時 )