菲律賓總統杜特蒂在國會發表任內第四次國情咨文時說，他不能阻止中國大陸在菲律賓專屬經濟區捕魚，因為大陸已經實際掌控了南中國海水域。對此，美國智庫戰略與國際研究中心亞洲海事透明倡議組織主任葛列格•波林(Gregory B. Poling) 說，除了杜特蒂，沒有人同意這樣的看法。但北京的目標是有效控制南海和領空，雖還未實現，不過，大陸掌控南海的能力日漸增長。如果美國不改變現在的策略，也許五年、十年或是二十年，北京會真正控制南海。

美國之音報導，波林認為，菲律賓是個特例。他說：「中國可能控制，也可能沒有控制大部分菲律賓的專屬經濟區，那是因為馬尼拉願意讓中國控制大部分的菲律賓專屬經濟區。沒有人，可能除了馬拉坎南宮（菲律賓總統府）的現任主人之外，同意中國在整個九段線的區域內擁有歷史權益或是控制了南中國海的說法。」

被問及大陸為何可以在南海繼續咄咄逼人、阻止越南等國的油氣開採時，波林指出「因為他們能夠這麼做。」大陸在南海修建人工島嶼並在島嶼上部署的軍事設施，以及他們在九段線內部署的海事民兵讓他們可以不斷地騷擾其他國家的油氣開採。

大陸從2014年起，加速了在南海填海造島的進程。2016年美國國防部的評估認為，大陸填海獲得1294公頃的土地面積，加強了對島礁和環礁的控制。2015年，停止了填海造島的行動，但是卻加強了對島嶼的軍事化部署。2018年，中共明確宣稱，中方在南海部署必要的防衛設施是主權國家的正當權利。

美國海軍前太平洋艦隊司令斯科特•斯威夫特（Admiral Scott H. Swift）周三於戰略與國際研究中心舉辦的南中國海大會說， 自由航行「很有必要，但是不太有效」。他說，面對與中共的競爭，美國並沒有一個「大的戰略」，自由航行行動只是戰術。

(中時 )