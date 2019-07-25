煙燻鮭魚是許多吃到飽餐廳中的必備美食，也是許多台灣人鍾愛的料理，不過現在饕客們要注意了，澳洲5個月內連續發生3起煙燻鮭魚食物中毒案件，據悉與食材上頭孳生的李斯特菌（listeria）有關，目前已造成2名70歲以上老人死亡，另有1人仍在醫院救治當中。

據澳洲媒體《水星報》（The Mercury）報導，澳洲維多利亞省（Victoria）、新南威爾斯省（New South Wales）、昆士蘭省（Queensland）3個省分，今年2月至6月期間分別發生3起煙燻鮭魚食物中毒案件，這3名70歲以上的老人在食用含有煙燻鮭魚的料理過後，分別出現中毒反應，經急救後，當中2名患者不幸喪命。澳洲首席衛生官墨菲（Brendan Murphy）表示，相關單位調查後推測，應是食材中煙燻鮭魚孳生李斯特菌釀禍。

據悉，澳洲食品商推出的煙燻鮭魚均來自其東南方的塔斯馬尼亞島（Tasmania），相關廠商及塔斯馬尼亞政府已經澄清食品並未違反國家安全規範，全案還在調查食物汙染原因。

澳洲官員指出，李斯特菌引發的食物中毒通常好發於孕婦、嬰兒、長者，以及免疫系統不佳的人身上。

(中時電子報)