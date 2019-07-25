2020台灣燈會台中市將以5億元主辦，市府向中央申請1億元補助款，卻傳出中央只給1800萬元，另2160萬元由交通部觀光局主責，引起台中市議會國民黨團議員強烈不滿；25日召開記者會抨擊身為台中市民的交通部長林佳龍故意「卡」台中，議員們嗆聲中央不給錢，台中拒辦「台灣燈會」，改辦「台中燈會」。

台中市議會國民黨團書記長張瀞分、副議長顏莉敏、議員李中、陳政顯、賴朝國、劉士州、楊正中、張廖乃綸、黃仁、黃健豪等人上午出席記者會。張瀞分說，台中市每年上交1400多億元稅金給中央，這都是市民納稅錢，憑什麼屏東辦燈會交通部補助3億，台中辦燈會卻百般刁難。

黨團執行長市議員陳政顯說，原本2020「台灣燈會」輪到彰化辦，但市長盧秀燕為了台中經濟發展爭取主辦；未料林佳龍到中央如此這般對待台中，如何對台中市民交代？楊正中則提醒請林佳龍「高抬貴手」，不要對台中差別待遇，趕快給錢。

市議員李中指出，台灣燈會市府自籌4億元，向中央要1億元辦「台灣燈會」，從今年5月至今2個月過去，中央只給市府一份審查會議紀錄補助1800萬元，其他補助還不確定，距離辦燈會不到半年時間，已經來不及，中央不僅沒有行政效率，還有故意刁難之嫌。

市議員劉士州呼籲中央不要「打韓」又「卡盧」，因為台灣燈會不僅是台中的事，也是全國人民的盛事。副議長顏莉敏也呼籲林佳龍「懸崖勒馬」，趕快給錢、沒有效率，不要再刁難台中市舉辦台灣燈會；如果中央不給錢，台中燈會由市府自己辦，台灣燈會請中央收回。

2020台灣燈會預估主燈區在花博后里園區，明年2月8日至2月23日登場；副燈區則設在文心森林公園，預計今年12月21日點燈。

(中時 )