行政院長蘇貞昌上午聽取勞動部「投資青年就業方案」報告，因應青年就業情勢，由勞動部統合8個部會資源推動「投資青年就業方案」，針對在校、應屆畢業、失業6個月以上、在職及非典型就業等青年，以4個面向48項措施，4年為期投入近95億元來投資加值青年的未來。預計到民國2022年，青年失業率與整體國人失業率的倍數能下降至2倍以下。

蘇揆表示，青年是國家的重要資產，也是創新與進步的動力來源。儘管去年我國失業率3.71％，已創下2008年金融海嘯以來的最低水準，顯示就業市場穩定，但其中15至29歲青年失業率為8.47％，雖也已逐年下降，但仍為整體國人失業率的2倍多。

蘇揆指出，為使青年有效投入勞動市場，勞動部統合8個部會資源，推動「投資青年就業方案」，4年投入近95億元經費，從產業趨勢、職涯規劃、技能發展及就業服務等四大面向，依青年各階段需求，提供差異化服務。各部會應通力合作，掌握數位經濟、智慧製造等相關產業趨勢及技術發展，適時調整學校系科及人力培訓資源，規劃與推動相關產業人才能力鑑定，以協助青年走入新興就業市場。

針對扶助各階段青年的亮點措施，包括青年參加5＋2重點產業培訓，最高補助10萬元、尋職成功就業獎勵金3萬元、在職進修每3年最高補助7萬元，以及企業先雇後訓轉正職最高補助4萬5千元等，有關單位應加強宣傳，切實幫助到真正需要協助的青年。

蘇揆說，本方案除了聚焦青年就業問題外，更要達到預防失業效果，教育部與勞動部應協力於校園導入職涯輔導及就業服務資源，主動關懷就業意向，針對青年不同的就業需求及早介入，提供政府資源協助，經濟部、科技部等有關部會，也應全力推動5＋2、AI、5G等專案計畫，以創造更多優質就業機會。

(中時 )