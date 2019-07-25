球后戴資穎今天在日本羽球公開賽女單16強迎戰印尼選手東宗(TUNJUNG, Gregoria Mariska)，雖然遭遇到頑強抵抗，但小戴依舊在花了29分鐘的時間直落二順利晉級八強。

戴資穎過去與東宗交手過2次，小戴都直落二勝出，而且沒有給對手得超過16分。此次兩人再次對決，戴資穎打來有些綁手綁腳，一開賽就處在落後局面，幸好小戴及時穩住陣腳，靠著一波6比0的強攻逆轉超前比數，並且在18平的時候連得3分，拿下首局勝利。

次局，小戴又是6比11陷入苦境，好在她的打法相當犀利，對手東宗反應不及，12比12平手的時候戴資穎又發動了5比0攻勢，最終21比15贏得比賽。

由於天敵依瑟儂在首輪就中箭落馬，戴資穎的8強賽相對輕鬆許多，最大阻攔在於4強可能碰到日本好手奧原希望。大陸名將何冰嬌16強賽11比21、17比21敗在泰國選手金達蓬的拍下。

(中時電子報)