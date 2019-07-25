台南應用科技大學會資系與多媒體動畫系跨系合作開發「會計APP」遊戲軟體，以獎勵金幣方式，累積到一定數量便可到系辦領取獎勵品，許多會資系學生試玩後覺得相當有趣，既可增加專業知識又有獎勵品可拿，預計8月中可免費下載。

這套遊戲APP由台南科大會資系主任賴美穎及系上教師規畫，多動系楊崧正老師負責美術設計、謝旻儕老師負責程式設計。目前提供android版本，可以到google play 免費下載「會樂遊計」。

賴美穎表示，行動學習是目前趨勢，利用活潑生動隨時可玩的手機遊戲，來提升學生的會計專業知識，內容有會計項目分類、借貸法則、交易分錄(開發中)等關卡，原始構想來自會資系陳昭靜老師所設計的會計遊戲卡，遊戲流程是以獎勵金幣的方式，由簡單的關卡進入較難的關卡，每答對一題便可獲得金幣，累積到一定的數量便可到系辦領獎勵品，每一題都會倒數計時，若時間到仍未答對，則會扣減生命值，生命值歸零則闖關失敗。

楊崧正表示，遊戲中的動畫音效扮演重要腳色，先以計算機造型代表會計，設計一男一女的會計吉祥寶寶，以3D技術設計再還原為2D視覺感受，變得比較討喜。遊戲背景以校名與校徽為底，呈現類似LV名牌包華麗感。

程式設計由謝旻儕老師完成，以UNITY為平台，C＃語言編寫，將使用者介面與流程，設計的相當簡潔流暢，這是遊戲成功與否的關鍵，許多會資系的學生在試玩後，都覺得相當有趣，可增加專業知識又有獎勵品可拿，還能與同學競賽比高下，實在是一舉數得。

(中時 )