蔡英文總統今上午出席2019亞洲生計大會開幕典禮，親上火線回應國安特勤人員超買免稅菸案後，回程途中總統隨扈的先遣車隊，在環東接堤頂高架附近與民車擦撞；據了解，國安先遣車輛在蔡英文上午行程結束後，比總統車隊晚離開現場，但在回程途中與民車擦撞，沒有任何人員受傷。

據了解，案發在蔡英文行程結束後，國安先遣車輛回程途中，因前方車輛緊急煞車，導致後方隨扈車隊的第一輛車緊急煞車，雖然沒有撞上民車，但隨扈車隊第二、三輛車，因煞車不及從後方追撞，所幸無任何人員受傷。

(中時 )