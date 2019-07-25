總統回應特勤買菸後 回程特勤車與民擦撞 12:592019/07/25 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今上午出席2019亞洲生計大會開幕典禮，親上火線回應國安特勤人員超買免稅菸案後，回程途中總統隨扈的先遣車隊，在環東接堤頂高架附近與民車擦撞；據了解，國安先遣車輛在蔡英文上午行程結束後，比總統車隊晚離開現場，但在回程途中與民車擦撞，沒有任何人員受傷。 據了解，案發在蔡英文行程結束後，國安先遣車輛回程途中，因前方車輛緊急煞車，導致後方隨扈車隊的第一輛車緊急煞車，雖然沒有撞上民車，但隨扈車隊第二、三輛車，因煞車不及從後方追撞，所幸無任何人員受傷。 (中時 ) #回程 #蔡英文 #總統 #私菸 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文兄姊 現身僑宴給她惜惜 04:102019/07/21 政治要聞 總統傳假消息？！蔡英文辯：有說是金融時報寫的 08:382019/07/21 政治 加入抹紅行列 推金融時報寫的！總統失格 喊打假竟散布假新聞 04:102019/07/22 政治要聞 所謂「自由民主永續之旅」 04:102019/07/23 論壇廣場 藍綠對決利蔡？韓綜合民調61％大勝 09:422019/07/23 政治 呼叫陳師孟 04:102019/07/24 時論廣場 走私案成最後稻草？網：民進黨已爛根 10:012019/07/24 政治 漠視孫文 怎團結中華民國派 04:102019/07/25 時論廣場 私菸風暴對蔡英文有多傷？親綠民調看出玄機 01:392019/07/25 政治 私菸大醜聞 前扁辦主任：重創小英2020選情 09:032019/07/25 政治 政治熱門新聞 私菸風暴對蔡英文有多傷？親綠民調看出玄機 - 政治 走私菸燒到陳菊 他曝：要小英的命 - 政治 綠執政出走私 網：林飛帆怎不說話？ - 政治 美麗島北市總統民調出爐 網喊：蔡英文穩了！ - 政治 罷韓行動喊爽的？莊啟旺點出問題關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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