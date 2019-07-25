名偵探柯南幫糊塗民眾找機車！王姓車主日前出國旅遊1周，玩得太開心，卻忘記自己出國前曾騎機車購物停放地點，警方抽絲剝繭推理發現，原來車主機車就停在購物中心附近450公尺處，順利找到機車。

王姓車主向警方表示，自己出國1星期，回國後住家附近一直找不到機車懷疑遭竊，員警陪王姓車主在周遭尋找，同時耐心詢問王姓民眾有沒有將車借給朋友、或是有沒有騎機車到何處買東西等等。

警方耐心詢問車主相關訊息與案情，最後員警了解過程推理後發現，可能車主記錯機車停放位置，並非失竊。王姓民眾才想起自己出國前曾到中區某超商購物，距離他平時停放機車處，2者位置相差450公尺，員警猜想機車有可能停放於該處。

經員警提示，果然在超商外順利尋獲王姓民眾的機車，王姓民眾對於自己的迷糊直說「拍謝」，稱讚員警「真的很厲害！」警方提醒，民眾若要長時間停放車輛，停車後透過拍照或紀錄，可避免「找不到車」的窘境。

(中時 )