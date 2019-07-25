行政院長蘇貞昌上午在院會提示，自七月份以來，查驗出來自中國的豬肉製品非洲豬瘟病毒陽性的比率往上攀升，可能是之前被感染的豬隻大量儲放到冷凍庫後現在又拿出來加工，代表的是第二波疫情有可能出現，各部會應嚴防、不得鬆懈，否則嚴格追究責任。

蘇揆說，這半年多來，社會各界對政府落實非洲豬瘟防疫，確保台灣豬產業得以維持，有很高的評價，他也已經多次要求有關部會要嚴格防守非洲豬瘟，要人給人，要錢給錢，該核定的計畫、員額與設備他都儘速批核，但最近二件事，顯示防疫挑戰依舊嚴峻，各部會仍不得鬆懈。

蘇揆說，一是台俄自今年5月起恢復直航，政府直到7月19日起才針對也是非洲豬瘟疫區的俄羅斯來台班機實施手提行李百分百檢查，顯示非洲豬瘟跨部會防疫聯繫仍有漏洞。

其次，蘇揆也提及，自七月份以來，查驗出來自中國的豬肉製品非洲豬瘟病毒陽性的比率往上攀升，可能是之前被感染的豬隻大量儲放到冷凍庫後現在又拿出來加工，代表的是第二波疫情有可能出現。

此外，蘇揆也責成農委會、財政部、內政部、海委會、交通部等相關部會加強辦理檢疫工作，務必澈底嚴防。各部會間有相關事項也應互相通報，加強橫向聯繫，絶不容許防疫出現任何漏洞，否則嚴格追究責任。政府應守護人民食品安全，保護養豬產業，不負人民期待。

(中時 )