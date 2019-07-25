延宕已久的中華職籃聯盟(CBL)籌組計畫，終於正式宣告今年破局！CBL秘書長唐旭鴻24日下午跟行政院政務委員張景森、體育署官員開會過後，宣告暫緩今年籌建CBL腳步，決定延長到明年繼續籌組，不過另組新球隊計畫不變。

「由於政策的不確定性，造成球隊不願參與CBL籌建，所以我們當前已經確定，今年不再推動CBL籌建，等到明年再找機會，」強調10月立院通過球隊減稅條款後再談的唐旭鴻表示，「不過我們仍會繼續找尋組建新球隊的可能性。」

原本傳出24日將由張景森出面協商，要求中小企業或公營機構組成第4隊，跟台啤、台銀、金酒3隊「強行」宣告CBL開打，如今確定只是誤會一場，不過唐旭鴻表示，目前CBL下半年的計畫，仍是積極籌組新球隊投入職業化。

「目前我們希望透過跟地方政府合作，積極在高雄、台南、台中與新竹等地籌組全新球隊，畢竟目前國內球隊幾乎都在北部，」唐旭鴻表示，「假如日後中部和南部也有球隊，就可逐漸落實主客場制，也讓職業化的腳步進行快一些。」

隨著CBL今年不再推動，也代表下季將會繼續進行中華籃協主辦的超級籃球聯賽(SBL)第17季，由於國際籃總(FIBA)取消11月亞洲盃資格賽，等同SBL新球季開打不會訂在12月，而是11月的機會較大，籃協籌辦時間所剩無幾！

(中時電子報)