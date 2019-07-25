總統蔡英文出訪加勒比海友邦期間，網路流傳「蔡英文到海地才4小時，就送了45億，高雄要滅登革熱5000萬才給2000多萬！」，總統府政風室認為是假訊息，發函給刑事局查處。

蔡英文17日在友邦聖露西亞受訪時澄清說明，海地是貸款，且是商業性質較重的貸款，高雄5000萬元就是5000萬元，沒有5000萬元變2000萬元的事，這些假消息是有人刻意操弄。

警方分析臉書張貼不實訊息的先後時序，發現臉書暱稱：J○○ J○○的貼文時間為15日17：31，是所發現網路公開資訊中最早貼文的，且分享數超過800次以上，在網路上廣為流傳。

另兩名臉書使用者也分別在16日10時及18時張貼相同內容的假訊息。

因總統府一次舉發3人，警方經蒐證分析後，23日罕見地除了將首PO的朱姓男子傳喚到案外，隔天連轉傳的兩名黃姓及潘姓網友也通知到案說明，並將全案相關卷證函請新北市警察局及彰化縣警察局依法移送裁處。

基層員警私下抱怨，網路無遠弗屆，流傳速度又快，各種不知真偽的「假消息」滿天飛，要警察查出首PO已經很不容易了，若要連散布者都查，恐怕再多的警力也不夠用，其他案件都不用辦了，譏政府是拿「大砲打小鳥」。

刑事局呼籲，民眾針對來源不明訊息應遵循「迅速查證、不要傳播、獲正確資訊後幫助澄清」的原則處理，並提醒製造、散布不實消息，依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

(中時 )