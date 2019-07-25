孫鵬、狄鶯夫妻為了獨子孫安佐在美國涉恐攻持武風波一事，暫停演藝工作一整年，才將孩子從獄中救出並返台，近日夫妻倆雙雙宣布復出，然雖大事已了但小風波不斷，昨孫鵬傳凌晨在住處鬧出濺血口角，事後解釋是小酌跟外甥溝通音量太大吵到別人，又在階梯絆倒受傷，然今監視器畫面曝光，顯示孫鵬凌晨返抵家門時先後跟計程車司機、外甥發生口角爭執，且還先對計程車司機叫囂並動手推人，衝突畫面引發熱議。

孫鵬昨傳出衝突濺血風波，他解釋僅是跟自家人說話大聲了點，而今監視器畫面曝光，據《東森新聞》報導，畫面顯示24日凌晨2點多，孫鵬搭計程車返家，然因不明原因遲遲沒下車，導致擋到後面的計程車，因此發生口角，起先孫鵬先與一對男女理論，狀況突然一觸即發，孫鵬情緒失控衝上前跟後車司機叫囂並出手推人，力道不輕，對方差點踉蹌倒地。

先起頭引發爭執的孫鵬，之後被朋友勸阻並圍在一旁，然他怒氣未消退，持續大聲嚷嚷，且情緒激動因此動作有點大，卻疑因酒醉而失去平衡自摔，相當狼狽。此外，鄰居也透露孫鵬到家後，又和疑似外甥的男子吵架，傳出摔東西的巨大聲響，鄰居被嚇醒後跑去他家理論，「半夜喝成這樣，讓整個社區的人都知道你嗎？」，喝醉的孫鵬聞言反嗆：「如果我是殺人犯就叫警察來，不要恐嚇我！」。

新聞曝光後，媒體致電詢問孫鵬，他也給出回應，再度承認有喝，但是沒有到喝醉，大嘆：「如果說我這邊不適合住的話，我就該搬家嘛，我搬到山上去好了」，又補充說明，對妻子狄鶯滿懷歉意，直呼對不起太太，「我喝太多了，喝多了讓她操心了」。

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(中時電子報)