搶攻自助遊商機並擴大市占，全球旅遊目的地預訂平台KLOOK繼上一波與7--ELEVEN聯名促鄉肖吸引超過300萬人次登錄參加，今（25)日宣布再攜手御茶園和7--ELEVEN統一超聯名，自8月1日起分兩階段舉辦抽獎促銷活動，消費者可「登錄發票參加抽獎及「開瓶蓋即抽」，預計於全台將送出出1億元旅遊金並抽出免費玩一年旅遊金，為旅遊市場投下超級震撼彈。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，KLOOK此波促銷目的是希望鼓勵更多消費者實際體驗KLOOK超過300個目的地、超過10萬種豐富的旅遊體驗行程，包括獨特體驗、一日遊、交通WiFi、道地美食、景點門票等，讓消費者輕鬆賺取旅遊基金，透過KLOOK探索更豐富的旅遊行程、更輕鬆地預訂，以及更有競爭力的價格。

KLOOK攜手御茶園舉辦的「登錄發票抽獎」，活動自8／1日起至10／31日止，凡購買御茶園特上寶特系列（特上紅茶／奶茶／檸檬茶550ml）或御茶園新鮮屋系列（特上紅茶撞奶／台灣阿薩姆綠茶／台灣包種綠茶／台灣金萱紅400ml）並上網登錄發票號碼，就有機會抽中最大獎KLOOK旅遊金2萬元。

而「瓶瓶有獎開蓋即抽」活動則是自／8／1日11／30日止，凡於活動期間內購買活動限定包裝之御茶園特上寶特系列（紅茶／奶茶／檸檬茶550ml），至KLOOK網頁或App輸入瓶蓋內序號即可抽KLOOK千萬旅遊金與特色行程，瓶瓶有獎，最高頭獎1萬元。

KLOOK聯名X 7-ELEVEN推出的「50萬旅遊金全球免費玩一年」活動，是消費者自即日起至8／27日參加7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物夏日夢遊仙境集點送活動」，集點兌換或加價購首批限量36萬個卡娜赫拉的小動物皮革文青袋，即可獲得內含的KLOOK抽獎券乙張。消費者登錄抽獎券序號，即有機會獲得KLOOK免費玩一年旅遊金50萬(共2名)、KLOOK旅遊金600元(共1萬名)及KLOOK台灣美食券50元(共9萬名)。

KLOOK於2014年在香港成立，目前團隊已有超過1,000名員工遍佈全球20個辦公室，平台支援9種語言及41種貨幣支付。KLOOK融資總額超過5.2億美元，獲得頂尖創業投資機構的支持，包括紅杉資本、軟銀願景基金、TCV、經緯創投、高盛等

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