台中市秋紅谷生態公園附屬建物竟成養蚊子的閒置空間？民進黨市議員林祈烽25日抨擊說，公園內附屬建物原本是家知名餐廳；業者撤出2年後，該空間就一直閒置沒有運用，市府竟放任亮點公園好空間在養蚊子。台中市政府經發局表示，秋紅谷附屬設施正標租招商中。

林祈烽說，位於七期重畫區的秋紅谷生態公園，公園內有水池、綠樹、草坪和觀景橋等設施，加上又在多家國道客運朝馬轉運站的旁邊，每天都有遊客和市民在公園內散步、約會和運動，並成為台中市另一處觀光亮點。

林祈烽說，秋紅谷有2處附屬建築物，2012年底開放參觀後，上方建物由知名建商贊助作為公益展館，下方建物則由台中在地的餐飲業者在2013年進駐，賣輕食、飲料和套餐的「幸福餐廳」；2017年9月業者撤出秋紅谷後，該附屬建物就一直閒置迄今，再無業者進駐經營。

林祈烽表示，秋紅谷公園已是台中知名觀光景點，市府放任公園內的室內空間閒置荒蕪近2年，實在是有夠離譜也浪費公帑；他呼籲盧市長應積極活化秋紅谷的附屬建物，同時吸引更多遊客和市民到公園休憩，不要讓公園內兩處建物，成為名符其實的「蚊子館」。

經發局說，秋紅谷附屬設施共辦過2次招商，第1次招商採公開招標委託經營模式辦理，於101年12月22日至107年12月22日委託碧堤股份有限公司經營水舞餐廳，原以經營餐廳業務，自106年起轉型加入藝術品展示空間，在6年委託期間內，碧堤公司繳交權利金及履行經營權利情形正常。

經發局強調，107年12月底委託契約結束、場地設施點交後，今年6月公園主管機關建設局同意依「台中市公園及行道樹管理自治條例」進行招商後，隨即辦理第2次公告招商；已吸引多家廠商如咖啡、茶飲業、婚妙業等相關潛在投資者詢問並前往現場查看，預計8月5日下午5時截標。

(中時 )