美中貿易戰恐從華為延燒至公共交通領域？雖然美中貿易談判即將復談，白宮有意「用大豆換華為」，不過美國國會絲毫沒對北京手軟；除了先前提出法案要求華為解禁須經國會同意外，國會兩院都提出禁止政府購買陸製列車與巴士，聲稱其恐裝上鏡頭、位置跟蹤器和其他設備，為北京提供監視與戰略資訊。

據《華爾街日報》23日報導，眾議院和參議院的兩則提案，分别針對生產列車的「中國中車」（CRRC）在美子公司，及生產巴士的大陸電動汽車生產商比亞迪（BYD）。

報導稱，12日美眾議院通過的年度國防政策法案中，禁止運輸機構使用聯邦資金購買中國大陸國營出產的鐵路車輛，而上月參議院通過的國防政策法案中，則是針對陸製巴士，而陸廠比亞迪恐成為封殺對象。參眾兩會議員快將對兩個版本的提案展開閉門討論，統和兩院版本。

由於美國交通系統的資金支出中約有三分之一來自聯邦政府，一旦新法出爐，等同宣告原先欲擴大在美市占率的兩家主要大陸公共運輸業公司，將排除在美市場之外。

美國議員指出，這些中國大陸國營的公共運輸業，靠著政府補貼而享有低價優勢，不僅對美企造成不公平競爭，更指控這些巴士和列車上的鏡頭、位置跟蹤器和其他設備，可能為中國政府提供監視和戰略資訊。

鐵路安全聯盟（Rail Security Alliance）也表示，交通運輸是一個戰略性行業，「外國政府亟欲了解美國什麼時候運送直升機、戰車、石油或糧食」，有必要禁止外國政府支持的實體進入。

對此，中國中車麻州業務發言人表示，如果實施這種禁令，恐怕將導致一些美國人會失去工作。比亞迪發言人也稱，上述提議的禁令毫無理由，「比亞迪巴士中沒有間諜軟件，大陸政府裡沒人告訴我們要做什麼。」

(中時電子報)