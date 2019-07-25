退輔會主委邱國正明天走馬上任，將出任國安局長，行政院長蘇貞昌上午嘉勉邱國正表現，並說邱治軍嚴明，相信必能在這個關鍵時刻，扮演整頓紀律、穩定軍心的角色。

蘇揆表示，邱國正受蔡總統任命，即將於明天出任國安局局長，今天最後一次以內閣成員身份出席行政院院會，但未來仍將是執政團隊的重要一員。

蘇揆並說，邱國正擔任輔導會主委期間，深入瞭解現役官兵及退役袍澤的需求，穩健推動相關業務，積極處理台北、台中、高雄、屏東等榮民總醫院的興辦與擴建案，提升區域醫療品質，造福國人。此外，政府推動年金改革最困難的軍改部分，也是邱國正居間溝通協調，終能竟事，在此對邱國正表示謝意。

蘇揆提及，邱國正軍旅生涯素以治軍嚴明聞名，有完整的軍事與行政歷練，未來肩負檢討國安體系各項制度和人員管理，以及落實國家安全工作的重責大任，相信必能在這個關鍵時刻，扮演整頓紀律、穩定軍心的角色。

(中時 )