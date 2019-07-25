高雄市長韓國瑜24日早上視察前鎮區西山里的登革熱防疫工作，行經勞工公園時，聽聞衛生局人員解說，樹上樹洞容易成為防疫漏洞時，不聽隨扈阻止。旋即攀至兩層樓高樹梢巡視，但此舉也被批評作秀。對此，自由作家洛杉基則直言，只要韓國瑜在任一天，就不斷做出陳菊過去20年從來不敢、也不會做的事，也凸顯前朝昏庸偷懶。

韓國瑜昨為了視察噴藥防疫工作，攀上近2層樓高的大樹。他說擔心防疫噴藥工作有死角，樹上有許多樹洞，容易積水孳生蚊蟲，要親眼看看，了解樹上的狀況，爬上去後果真發現樹洞相當多。韓國瑜爬樹行為也引來批評，罵他「演戲、作秀」。然而，疾管署曾發布新聞稿，強調清除樹洞積水的重要性。韓國瑜此舉也意外讓市民注意到樹洞積水的嚴重性。

對此，洛杉基在臉書發文指出，看到韓國瑜最近不是垂吊進入下水道視察淤泥，就是爬上樹梢查看樹洞積水情形，不然就是在傾盆大雨中涉水走入淹水區。他認為，爬數看樹洞，前高雄市長陳菊不可能做到，淹大水時，陳菊恐也只敢搭水陸兩用裝甲車視察，向災民揮手致意。

他諷刺表示，難怪陳菊子弟兵之一，要氣急敗壞發動罷免韓國瑜連署，因為只要韓國瑜在任一天，就不斷做出陳菊過去20年從來不敢、也不會做的事。他認為這凸顯前朝昏庸偷懶。

網友則認為「韓立下的做市長標竿以後民進黨要追上難」、「或許真的是非典型，不是行禮如儀、巡視聽簡報。進下水道、爬樹，或許他要傳達的是態度、一個訊息、一個給基層看的訊息、一個給市民看的訊息」。

(中時電子報)