國內機車龍頭光陽 推出新車 15:252019/07/25 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為光陽新名流125 ABS。(鄧博仁 攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 圖為光陽GP 125 ABS。(鄧博仁 攝) 圖為光陽Racing S 125 ABS。(鄧博仁 攝) 國內機車龍頭光陽（KYMCO）25日宣布，為了加快ABS防鎖死煞車系統普及，針對熱門國民機種開出新低價，包括新名流125 ABS汰舊換新最低價54,600元，GP 125 ABS更下殺至48,800元，另外大學生最喜愛的Racing S 125 ABS也打出72,500元，讓火熱的暑期銷售旺季再加溫。 (中時 ) #abs #光陽 #銷售 #暑期 #喜愛 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》半導體銷售乏力，南韓本月前20日出口大減13.6％ 09:092019/07/22 財經 靜宜「暑期創意閱讀營」 啟發閲讀興趣及創意 09:122019/07/22 生活 中市暑期高中生ACG、AI特色營隊陸續登場 17:552019/07/22 生活 銀行通路6月保單銷售507億 占率跌破5成 20:222019/07/22 財經 購買光陽125ABS機車 全台在台中市最便宜 18:072019/07/23 生活 不只賣油 多元商品銷售 拉高加油站績效 04:102019/07/24 財經要聞 二行程機車汰舊買光陽 台中限定最超值 04:102019/07/24 地方新聞 《電子商務》網家首創「三節合一」，中元銷售額拚翻倍 14:322019/07/24 財經 御松田乳清蛋白 運動同好喜愛 04:102019/07/25 產業特刊 市場競爭加劇 科思創上半年獲利下滑 11:472019/07/25 財經 生活熱門新聞 直播》國安走私菸 華航高層介入或主導？ - 生活 華膳老總安隆祺扛責聲明曝光！竟稱圓滿達成任務 - 生活 走私菸背後金流？他爆：名單驚人 - 生活 胰臟癌難發現 醫曝奪命前3階段變化 - 生活 菜買一半被拍肩說「妳大便掉了」 她回頭一看哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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