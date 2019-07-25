圖為光陽GP 125 ABS。(鄧博仁 攝)

圖為光陽Racing S 125 ABS。(鄧博仁 攝)

國內機車龍頭光陽（KYMCO）25日宣布，為了加快ABS防鎖死煞車系統普及，針對熱門國民機種開出新低價，包括新名流125 ABS汰舊換新最低價54,600元，GP 125 ABS更下殺至48,800元，另外大學生最喜愛的Racing S 125 ABS也打出72,500元，讓火熱的暑期銷售旺季再加溫。

(中時 )