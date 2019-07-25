嘉義檢警調25日會商明年總統暨立委大選查賄及防制暴力的策略，嘉義地檢署宣示法務部規畫的查賄重點包括嚴防境外資金、假訊息介入選舉，積極查處政黨、政治團體及參選人收取陸、港、澳及外國來的政治獻金。

查賄除了傳統布雷、蒐集檢舉情資之外，此次將強化科技偵查，嘉檢將於9月底至10月初成立科技偵查指揮中心、雲端反賄數位平台運用QRcode蒐集檢舉情資。

去年九合一選舉，嘉義檢警調查賄績效全台第1名，將接受法務部表揚，嘉義檢警已啟動明年總統暨立委大選查察賄選及暴力防制的機制，25日嘉義地檢署檢察長繆卓然主持檢警查賄會報，檢警同聲矢言再接再勵，績效再拿第一。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，去年嘉義縣市公職人員選舉，選他案有594件、選偵案485件，共受理1079件賄選案，起訴280件、238人，聲請簡易判決10件、12人，緩起訴384人，聲押77人、獲准押51人，查扣現金112萬4000元，提起當選無效之訴14件（縣市議員3件 、鄉鎮市民代表1件、村里長10件），績效全國居冠。

(中時 )