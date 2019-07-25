私菸案燒向華航高層，董事長謝世謙神隱。事實上，謝世謙爭議不小，除上任時就火速撇清不是南流、不是菊系人馬外，還爆出在機師罷工期間，竟可抽空和女祕書溫馨接送情，更曖昧稱對方「機要大人」，成為內部茶餘飯後的笑話。

謝世謙因領軍華航資方與機師工會談判，何煖軒下台後，接任董事長兼總經理，獨攬華航大權，權勢在華航歷史堪稱空前絕後，但爭議卻連環爆。不過，相較餘前兩次引發爭議都是馬上回應、斷然否認，這次私菸案卻神隱，頗為不尋常。

謝世謙上任時，遭爆是陳菊人馬，但謝世謙馬上自清，還嗆聲爆料媒體，強調「該項說法已嚴重抹煞謝世謙總經理過往對華航的付出與專業貢獻，流派之說更屬無稽之談」，大動作切割與總統府秘書長陳菊關係，展現勇者無懼的氣魄。

但最具爭議的，是謝世謙在機師罷工談判期間，竟然被媒體拍到，他請主管專用公務車司機，先載女秘書回淡水住處，多耗上一個小時的車程，再載他回到他台北市信義區的住處，「超暖男」身段與公事上兩個樣，也讓兩人關係成為關注焦點。

更有趣的是，這名陳姓女秘書曾因多益考試作弊被抓無法升等，但謝世謙為提拔她，竟然降低公司多益成績標準，讓女秘書得以過關，終究順利升遷。而且兩人在臉書上的互動，更是曖昧，謝世謙甚至「尊稱」這名女秘書為「機要大人」。

對於這項爭議，謝世謙在第一時間先赴交通部解釋，確定位子沒影響後，隨即發出聲明，指週刊「完全是主觀臆測、捕風捉影，扭曲解讀他跟同仁工作上的互動」，否認跟女秘書有任何曖昧，但「機要大人」這詞已然成為同事間的代名詞。

相較餘前兩次火速否認，且強硬回擊，面對華航捅出史上最大香菸走私案的大包，謝世謙難辭其咎，但這回卻選擇不出面，沒了那種勇者無懼的氣魄，反而讓華膳總經理當犧牲打，或許升任董事長後的謝世謙，跟過去也不太一樣了。

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(中時 )