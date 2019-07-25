綽號「雷神」的大都會投手辛德加(Noah Syndergaard)，今(25)日對戰教士掛帥先發，一局上半表演反應超迅速的美技，就像化身雷神索爾一樣，任何位置都能掌握「雷神之錘」，面對強襲球在最短時間內伸出手套接殺，再迅速傳給阿隆索(Pete Alonso)完成精彩雙殺。

一局上半面對荷斯莫(Eric Hosmer)的投手方向強襲球，辛德加猶如掌握「雷神之錘」般，精準又迅速接進手套後，再將球不拖泥帶水傳給一壘手阿隆索(Pete Alonso)，而阿隆索同樣有精彩反應力，接球後迅速回踩一壘壘包，讓回壘不及的跑者馬恰多(Manny Machado)出局，雷神與阿隆索合力完成雙殺守備，讓不少球迷讚嘆兩人的反應能力都超快！

不過最終辛德加主投7局被敲8支安打、失4分，大都會以2比7輸給教士，「雷神」吞下本季第5敗，自責分率為4.33。辛德加是大都會交易的熱門籌碼，目前大都會戰績墊底，很有可能當賣家增強未來實力並趁機大撈一筆，而積極想補強先發的洋基被認為是主要買家之一。

7月31日交易大限還有一段時間，這場會不會是「雷神」披大都會戰袍的最後一役還尚未分曉，不過辛德加到是沒想太多，「這不是我能控制的，所以我不會浪費太多精力去想這些事。至今我並沒有跟球團高層有任何討論，但就目前而言，我對現在的位置感到非常滿意，我期待能繼續穿著大都會球衣。」

(中時電子報)