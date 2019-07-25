新加坡濱海中心首度引進中文音樂劇《愛呀，我的媽！》，於7月19至21日連演三場，是果陀劇場也繼2005年《跑路救天使》之後，距今14年再度有中文音樂劇海外巡演。

果陀劇場2017年首演之華人中文大型音樂劇《愛呀，我的媽！》由導演梁志民、音樂教父鮑比達、創作家陳樂融，暨《情盡夜上海》、《城市之光》、《天使不夜城》等音樂劇之後，第五度攜手合作，也是果陀劇場創團29年第74部作品、睽違7年第15齣原創音樂劇，由曾國城、黃嘉千領銜主演，並集結眾多超級唱將竇智孔等共同演繹。

音樂劇演出編制需耗費龐大製作與資源，果陀劇場本次《愛呀，我的媽！》由國家文化藝術基金會贊助，所有的舞台道具、服裝、器材，需二個超大型貨櫃塞滿運送，還需有梁志民導演、創作老師率領60位演工作人員完成。

新加坡以英文為主要溝通語言，雖有80％以上的華人，但日常生活都以英文為主，新加坡濱海藝術中心表示，《愛呀，我的媽》音樂劇突破語言限制，成功在新加坡演出，吸引不同以往更多元的觀眾入場。

《愛呀，我的媽！》故事講述一對相依為命的母女，因一位命中注定的闖入者、一件突如其來不可抗拒的事件，展開一場天翻地覆的不思議局面，劇中樂觀、正向的主題，帶來更多愛的感動。鮑比達依照劇情發展、人物情緒，為每位演員與角色人物量身打造20首歌曲，是一大賣點。

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