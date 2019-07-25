利菁25日主持中天《麻辣天后傳》，被問到近日艾成、王瞳遭爆8年情變一事，她沉默片刻長嘆一口氣，「這件事有好，也有難過的地方。」她提及艾成當年以《超級偶像》冠軍之姿出道，因與王瞳交往，知名度增加，但也因此幸福肥，她表示，「如果他多減一點，也許可以圓他的歌唱夢。」

利菁先前在李懿及大根誤導下，以為孫協志、夏宇童已公開認愛，因而對外祝福兩人，後在網友提醒下連忙道歉，夏宇童還特別送了自家生產的2盒水蜜桃給她，問到此事及「童協戀」進度，她透露，「我們還是像家人，我也恭喜協志，他節目收視率贏了《大集合》，應該是愛情新聞助攻。」孫協助回答耐人尋味，「謝謝菁姊的幫忙。」被詢問「童協戀」在遊戲中是否還有其他交往徵兆，她笑說：「遊戲地圖很大，他們兩人離群索居，我在裡面沒看到他們聊天。」

至於在遊戲中男方如何照顧女方，利菁神祕一笑，「遊戲需要幫助的地方，就是擁有對方密碼，可以幫忙掛線，她前一陣子排練舞台劇應該很忙，但我覺得很奇怪，還是有人幫她掛線。」她對比自己剛開始是遊戲生手，當時請孫協志救援，對方只回一句「你要掛免戰牌」，沒有其他動作。她還稱，孫協志先前常與夏宇童等幾個女生一起吃飯，她問夏宇童為何不邀自己，對方妙回「妳又不會出來」並透露男方有時心情不好，自己會陪伴，說到這裡，利菁直喊「祝福他們」。

(中時 )