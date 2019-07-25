民眾車輛深夜半路拋錨警協助救援。(呂筱蟬翻攝)

桃園市楊梅警方，25日凌晨巡邏行經新屋區中山路與三民路口，遇到一民眾慌張求助，發現他因車輛爆胎，卡在路上無法行駛，員警協助換上備用胎，民眾得以順利平安返家。

新屋分駐所警員李俊樂、王致中凌晨巡邏見一位民眾慌張快步地朝員警方向跑來並不斷揮手，李、王2員覺察應是民眾有事需要協助，便立即上前關心查看，經與其詢問了解，原來是民眾車子於行駛中輪胎爆胎而拋錨停於馬路上。

由於事發當時為深夜，汽車修理廠均已休息，該民眾一時連絡不到修車廠的維修人員到場救援，正在傷腦筋不知如何是好時，恰好見警方於新屋區外環道附近巡邏，遂快步朝員警方向跑去及揮手。

李、王2員於知悉該民眾車輛爆胎後，先協助將民眾故障車輛推行到路旁，李員於從警之前有在汽車修車廠工作經驗，更換備胎對其而言不是難事，果然順利將車輛排除障礙，事後該民眾也對於警方的熱心積極、協助救援服務精神深表感謝。

(中時 )