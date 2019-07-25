華膳空廚總經理安隆祺聲明。（讀者提供）

總統專機爆走私菸風爆，檢調單位調查國安局涉案人員外，交通部也將究責華航、華膳空廚，華膳空廚總經理安隆祺今發表聲明，稱員工圓滿達成任務，還說他願承擔一切責任。至於會扛什麼責任，他接受《中時電子報》電訪時表示，該扛什麼責任就扛什麼責任。

國安人員趁總統蔡英文出訪友邦時走私免稅香菸，經立委踢爆後全都露，國安人員是透過華航團購了645萬元、9200條香菸，存放在華膳空廚，這批貨根本沒有跟著上飛機，也沒有報關，涉及走私圖利及偽造文書，檢調單位已介入調查。

華航昨提出3主管懲處案，但遭交通部駁回，要求華航今天下午下班前要對外說明清楚；華膳空廚總經理安隆祺則是今天上午給員工一封聲明信，聲稱這次國安團購免稅品事件，華膳員工以保密作業方式辦理，圓滿達成任務。他身為專業經理人，願承擔一切責任，但並未提及是否請辭。

安隆祺中午接受《中時電子報》電訪時表示，整件事情華膳員工都是循以保密作業方式辦理，圓滿達成任務，須要鼓勵。至於扛責一事，他說，「該扛什麼責任就扛什麼責任，就這樣，好不好」隨後掛了電話。

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(中時電子報)