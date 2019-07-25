京東電子商城創辦人劉強東去年在美國捲入性侵案，最後檢調以罪證不足未起訴，不過今天美國明尼阿波利斯警方今日公布劉強東案的訊問錄音檔、影像等證據，以及149頁的調查報告。據傳當時被害女大生，還向男友說，劉強東一直把她拉住不准她離開，還說他會離婚娶她。

劉強東在訪問中表示女方主動邀請他到公寓，還幫他洗澡，發生性關係完後均熟睡了好幾個小時；而警方抵達後，女學生曾告訴他「這是一個可怕的誤會」。中國女留學生劉靜堯在事件發生後，儘管劉強東仍睡在她的公寓床上，她卻以手機向閨密發出「不要告訴任何人，我只告訴你」，「我被迫與劉強東發生關係」，。她接著也向男友發短訊提到，如果他報警「我家人會無法維生」且「你保護不了我」「你報警的話，我就去死」等訊息。

這些都是明尼阿波利斯警方24日公布的長達149頁的調查報告中的內容，她一到餐廳，就被指定坐在劉強東旁邊；用餐期間，她多次遭劉強東脅迫喝酒，不過劉強東說，因為時差關係，他睡到一半醒過來，看到女生在玩手機，但過了20分鐘後，就有3名警察前來帶走他。

(中時電子報)