63歲領有醫師證書的林育德，在2015年5月至2016年4月間在台中市育德診所，未經檢查評估就為林姓、廖姓及邱姓等3名濫用毒品成癮者，以自費方式開立俗稱「牛奶針」麻醉劑（第四級管制藥品「普洛福靜脈注射液」）提供注射，導致3人因藥物作用導致呼吸、心跳停止，送醫不治。台中地院今天依過失致人於死罪判林徒刑6年，全案得上訴。

林育德否認過失致死，辯稱病患發生死亡可能是隱藏已施打毒品或注射「普洛福靜脈注射液」所致。他自己有睡眠障礙也是施打該藥物治療。

判決書指出，第四級管制藥品「普洛福靜脈注射液」，俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉劑，必須在醫院或有足夠設備的治療單位，由受過麻醉或加護照顧訓練的醫師給藥，且施打前須經對藥物是否過敏、用藥史及禁忌症等多項評估。

林姓男子接受鴉片類物質成癮替代治療法藥物美沙酮治療，因海洛因成癮而有睡眠障礙及煩躁不安症狀；廖姓男子是毒品成癮者，平日服用鎮靜安眠藥及糖尿病藥；邱姓男子是濫用海洛因成癮者，有睡眠障礙。

3名毒品成癮者先後在2015年6月、2015年9月及2016年4月間前往育德診所就診，林育德看診後未經評估檢查，就輕率開立「普洛福靜脈注射液」，或搭配抗組織胺類藥物「亞烈明注射液」及抗膽鹼類藥物「壓凡必拉注射液」混合而成的混合藥物2組至3組不等。

由診所不詳人士為林、廖及邱男施打藥劑，他們進入麻醉狀態時，都躺在診所後方沒有監測生命跡象、保持呼吸道暢通等復甦設備的休息室床上，在休息室期間因藥物作用，各發生心跳呼吸停止，林育德發現後撥打119報案，送醫急救，3人各因敗血性休克並多器官衰竭、中毒性休克等原因死亡。

警方於2016年4月下旬到診所搜查，查扣「普洛福靜脈注射液」885瓶、「亞烈明注射液」2418支及「壓凡必拉注射液」1764支等證物。

林育德辯稱，經詳細了解病患的病症後，認為該藥劑治療可減緩戒斷毒品後症狀，且要求病患簽立「切結書」，確認病患並無施用毒品，且3人當天施打藥劑量僅1至2組混合藥劑，並無過量問題，他強調該項自費醫療是合理的醫療處置。

有病患做證指稱，林育德並未問診，他到診所買藥劑自己施打；有病患說，他有時一次施打5組藥劑；死亡病患邱男的友人證稱，去診所就直接買來，自己施打，邱男有時一天就打了20、30組，一天就花了幾萬元。

(中時 )