父親節腳步近，台南市各區開始選拔父親節代表，北區區公所25日表楊12位晶鑽父親與1位勇者父親，其中李豐榮在妻子過世後單親撫養腦麻女，被選為北區唯一的勇者父親，他25日表示希望能獲得教養院的送養名額，讓女兒有更專業的照顧。

64歲的李豐榮原本與妻子育有3女，妻子兩年多前因癌症過世，身後囑咐丈夫要好好照顧因腦麻而肢障大女兒，李豐榮兩年來一邊作著循環電扇的生意，一邊照顧女兒生活作息。

李豐榮每天得打理大女兒的食衣住行，包括洗澡、吃飯、弄尿布，他工作與女兒兩頭燒，照顧女孩也很多地方不方便，年紀漸大體力透支，38歲的女兒已長大很難抱的動，怕自己倒下後，連女兒也沒人照顧，最近一直申請有政府補助的專業教養院，不過這樣的單位名額少，得耐心排隊等候。

台南市社會局今年要選出5位單親照顧身心障礙子女的勇者爸爸，7位父代母職，刻苦持家的自強爸爸、6位替代父母養育子女的、姪、甥的大樹爸爸與38位善盡家庭責任，教養兒女深獲好評的晶鑽爸爸。

各區最近先選出優秀的人選，北區選出11位晶鑽父親與唯一的勇者父親，李豐榮25日在北區區公所上台受獎，他希望政府看見撫養身障者家屬的辛苦，訂出更妥善的制度讓百姓減輕壓力。

(中時 )