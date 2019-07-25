2019年全球先生選美總決賽將於9月26日在泰國曼谷舉行，本屆台灣也將首度派出代表參賽，而這位代表就是先前曾代表台灣參加2018國際先生全球總決賽的伊林模特兒張哲偉，如今他將再披戰袍，爭奪2019全球先生桂冠。

張哲偉曾代表台灣參加2018「國際先生」，如今再度參加2019全球先生總決賽。（圖／翻攝自國際先生臉書）

身高185公分的張哲偉，擁有健壯肌肉與迷人笑容，在國外長大的隨和個性，參加國際先生後引起多國選美平台關注；今年，世界前三大型國際男士選美比賽－全球先生（Mister Global）更主動邀請張哲偉代表台灣，再次登上國際選美舞台，與多國代表較勁。

張哲偉外型亮眼，參加國際先生比賽時更獲得不少人氣。（圖／翻攝自張哲偉臉書）

張哲偉說：「雖然在2018年國際先生沒有拿到任何獎項，但我相信已經讓更多人看到台灣這塊土地，引起對台灣文化的興趣；決定參加2019年全球先生，藉此向世界展現台灣的美好， 我會盡全力把狀態調適好，最重要的是，我希望能夠持續傳遞更多的正面影響力和推動正向的社會議題。」

張哲偉擁有健壯肌肉與迷人笑容，每天到健身房報到是的固定行程之一，同時也熱愛各種戶外運動，登山攀岩也是日常行程。（圖／翻攝自張哲偉臉書）

全球先生台灣地區賽事總監說：「全球先生是世界眾多男士選美賽事，數一數二具指標性的比賽，能夠得到主辦單位邀請，倍感榮幸！期許台灣男士未來在國際舞台上獲得更多曝光機會，期待有一天能夠在台灣舉辦公開徵選，選拔更多有夢想的台灣男士，登上更多國際性選美舞台！」

(中時電子報)