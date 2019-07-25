台南市首間公立國民中小學的九份子國中小，預計110年學年度招生，將解決周邊學生跨學區就讀的問題，新設校工程總經費約5.9億元，之前招標面臨原物料上漲及缺工雙重影響，多次流標，經市府挹注經費1200萬元，本周終於順利決標，預計2021年完工。

因應九份子重劃區周邊學子就學需求新設九份子國中小，由劉木賢建築師事務所規劃設計，招標作業因面臨原物料上漲及缺工的雙重影響下，因無廠商投標而多次流標，經市府再挹注經費1200萬元，本週順利決標，採最有利標方式辦理，由偉基營造有限公司得標。

台南市教育局長鄭新輝表示，九份子國中小透過校長遴選機制，由原金城國中校長康晉源擔任籌備處主任，配置教務、總務組長各1名統籌新設校工程、招生等事宜，要求務必全程掌握、完善各階段任務。

康晉源指出，九份子國中小新建工程是九份子低碳社區的指標性工程，以國中18班、國小24班、幼兒園2班的規模規畫，是符合9項綠建築指標的鑽石級綠建築永續生態校園。

(中時 )