特勤走私菸品案如滾雪球，愈來愈多真相曝光，總統府竟然還派車前去載菸，令外界瞠目結舌。前行政院長張善政痛批，可以派車出公差，難道沒有高層知情？他指出，涉案名單全都是底層人員，到底是檢調查不到還是不敢辦？還是蔡英文總統把人民當笨蛋？

張善政今在臉書上表示，總統專機走私案爆發至今，攤在陽光下讓人民知道的涉案名單，全都是底層人員，但一個可以出動到總統府派車載菸的案子，沒有高層知道？沒有高層知情？

到底是檢調受到壓力不敢偵辦，還是蔡英文總統把人民當笨蛋，覺得人民對這起新聞只會當笑話看，過幾天就忘呢？

張善政指出，如果這是一個從國民黨執政時期就存在的問題，執政三年多來，蔡英文出訪幾次，難道每一次都是被蒙在鼓裡，任由周遭的人胡搞瞎搞，還是周遭的人覺得蔡總統權力夠大，能夠保他們平安無事，所以「靠勢」亂來？張善政認為，「如果檢調單位不能讓人民看清楚事情真相，我相信這次，人民一定不會對蔡英文總統重重拿起，輕輕放下！」

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)