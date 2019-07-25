PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國安局官員涉嫌利用總統蔡英文出訪機會「拚走私」，訂購金額近700萬、9800條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄；立委黃國昌開記者會揭發此事，國人震怒。網友痛批，事發至今有心人士持續用「團購」為「走私」開脫，不僅弔詭又其心可議。

網友在PTT論壇發文《明明就「走私」，為什麼要用「團購」來開脫？》直言：「這三天下來，我覺得最弔詭的事情，就是這次國安局私菸偷渡事件發生後，一堆人有意無意，若有似無地拿『團購』這個詞來粉飾太平。在替蔡英文政府用『團購』這個大事化小小事化無的字眼，替這個國安層級的政府醜聞開脫之前，怎麼一堆人都忘記，這件事情本身『走私偷渡』的這個犯法事實了呢？」

該網友更表示，根據立委黃國昌指出的細節而言：「所以這批貨既不合法（合法的話應該在華航各班機上）又沒有照正當程序，更沒有紀錄。那你國安局把這批貨，按照國安人員免申報免海關稽查的特權手段，從海關外運入國內，這不就是非法偷渡嗎？更別提出車運貨的，是蔡英文的總統府。這還有什麼好開脫，好護航的？中華民國法律規定就是菸品一人可以帶五條免申報，一條免稅，那你9200+600條無申報，9200+600條免稅，這不是違法走私偷渡是什麼？用團購這個詞，我都要吐了。」

不僅如此，發文網友更感嘆：「真的，我以為的團購，是鹿港綠豆糕酬賓大特價7折，所以一群人湊錢登記，找來一個代表拿著錢去跟鹿港綠豆糕店買便宜綠豆糕，合法地買合法的甜點來讓大家眾樂樂。你都非法地購買非法走私的菸品了，到底還有什麼臉說這叫做『團購』啊??喜愛自欺欺人粉飾太平，那可以不要把人當王八蛋一樣騙了嗎？」

對此，其他網友紛紛回應：「團購也可以拉 把總統府改名領貨中心就好」、「1450上工囉」、「拗拗看啊，不拗一下，主子這趟出國造勢不就出心酸的」、「就1450偷渡走私也可以硬洗成團購」、「蓋過非法事實，大事化小小事化無啊」、「對吼，團購後偷渡 我原本是這樣想，可是實際上綠共1450卻是想透過團購解套」、「因為一堆人都說這是小事啊，噁噁噁噁噁」。

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(中時電子報)