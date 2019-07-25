蔡英文總統專機走私9800條香菸案，猶如滾雪球越滾越大。前外交官介文汲今天表示，經幾天各界的抽絲剝繭後，除了國安局，另一主要共犯就是華航。與國安局涉案相較，華航涉案讓蔡頭痛多了。

介文汲指出，國安局從彭勝竹到吳忠憲都是公務體系的人，蔡還可以推說是公務體系腐敗已久，甚至說國安局是藍色的，很容易切割諉過。但華航涉案的華膳、這次專機案負責高層、負責免稅品的空品處主管，個個都是如假包換的綠營權貴，不僅再次讓綠營搶佔公股事業肥缺的醜陋嘴臉公諸於世，更讓綠營權貴直接涉入此走私案的惡行難以遁逃。蔡及民進黨想要切割諉過恐怕就沒那麼容易了。

介文汲強調，林佳龍氣急敗壞的跳進來攪局有點好笑，他有沒有搞清楚，理論上他自己也是這件走私案的合理嫌犯之一。他應該對外說的是，本案請靜待司法調查結果。林佳龍派他的政次王國才進駐華航，到底是要淹滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？

介文汲呼籲，這次走私案已惹起眾怒，檢調單位請本諸良心加油吧，人民的眼睛是雪亮的！

(中時 )