民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（後右二），極力推動兒童城市，特別擔任「輝熊好玩劇團」兒童活動代言人，希望讓政治選舉味少一點，兒童歡樂氣氛多一點。（陳育賢攝）

已宣布參選下屆新竹市立委選舉的民進黨參選人鄭宏輝，近日獲新竹國際青年商會邀請特別擔任兒童活動代言人，將首次推出「輝熊好玩劇團」，希望讓政治選舉味少一點，兒童歡樂氣氛多一點。

鄭宏輝表示，新竹市是全國最年輕的城市，也是「兒童城市」，年輕父母工作之餘需要可以有溜小孩、陪伴小孩成長的休憩場合或親子藝文活動，很高興能擔任今年首度推出的「輝熊愛玩俱樂部」活動代言人，和新竹市在地團體一起合作，為新竹市打造希望的親子歡樂城。

鄭宏輝指出，因為過去擔任過5屆市議員，對這座年輕城市的發展，以及年輕父母的期盼感受更深，「輝熊愛玩俱樂部」不僅能夠鼓勵在地年輕表演工作者的表演及創作，又能貼近年輕父母陪伴孩子共同成長的願望，陸續也將在競選總部推動系列親子活動，陪伴新竹市爸媽與小朋友有個愉快的暑假。

主辦單位新竹國際青年商會會長朱書宏表示，青商會宗旨是鼓勵青年守護家庭，創造事業，並投入回饋社會與社區活動，新登場的「輝熊」設定為親切實在、正義感、富有守護新竹市熱忱的角色，他腦海第1個浮現「輝熊愛玩俱樂部」的代言人，就是曾擔任5屆市議員的鄭宏輝，因此也感謝鄭宏輝擔任活動代言人。

「輝熊愛玩俱樂部」主題活動首發的「輝熊好玩劇團」將在本周末正式啟動，包括28日晚間7點在西雅公園、8月3日晚間7點在北區富美宮、8月4日下午3點在東區慈雲庵、8月10日晚上7點在北區代天府、8月11日下午4點在南區春福江山社區、8月17日晚上7點東區永豐宮、8月24日晚上7點北區湳雅公園、8月25日下午3點在東區水源靈安宮。

(中時 )