前中研院長翁啟惠涉浩鼎案被公懲會判申誡，翁啟惠提出再審但遭駁回，翁啟惠今天發表聲明指出，申誡處分看似輕微，但其理由並非事實，而名譽是第二生命，尤其牽涉他的學術誠信，這樣的結果，他還是難以接受。

翁啟惠表示，公懲會的懲戒與駁回的決定，影響的不僅是他個人，而是整個台灣科學與經濟的發展。這3年多來，他受盡各種污辱、責備；有些司法體系人員及社會大眾對於科技基本法的立法意旨及技轉法規，動輒以變賣公共財、圖利廠商以謀私利視之，這對他個人的名譽、家人的心理、中研院的信譽，以及我國欲發展的創新產業，都造成無法彌補的傷害！

翁啟惠說，再審是人民請求司法機關再一次審視案件內容的基本權利，但公懲會卻未實質深入調查，且不就其疑義之處當庭提出供聲請人答辯，駁回我絕大部分的再審內容；整個公懲制度沒有上訴機制，再審之門又極度狹窄，要當事人如何能信服？

翁啟惠指出，公懲會對他做出申誡處分的兩點理由都不是事實。就財產申報不實部分，本件懲戒的移送機關即監察院的訴願會已經認定並無此事，也退還罰款；就未揭露利益衝突部分，不僅因前述財產申報狀況的釐清而證明並非事實，他本人也沒有違反其他利益衝突規定。

他鄭重呼籲政府負起責任，深入檢討學術研究如何貢獻社會，並正視科技移轉對國家創新產業的重大影響。法律不應該只用來防止或制裁不法，更必須要能夠保護守法的人，避免無辜者無端遭受株連，才能鼓勵科學家將研究成果投入產業，謀求人類社會的最大福祉。

(中時 )