新北市議員張維倩23日與中和區大勇街黃昏市場管理委員會主委邱豐盛到大勇街黃昏市場會勘。（葉書宏翻攝）

新北市議員張維倩23日與中和區大勇街黃昏市場管理委員會主委邱豐盛到大勇街黃昏市場會勘。（葉書宏翻攝）

近日午後雷雨不斷，在大雨過後留下的淤泥與垃圾，堵塞排水口造成衛生疑慮，更成為登革熱的溫床。新北市議員張維倩23日與中和區大勇街黃昏市場管理委員會主委邱豐盛到大勇街黃昏市場會勘，發現午後一場大雨，至今積水仍未退去。

張維倩發現排水溝僅做一側，另一側完全沒有辦法排水；市民與攤商必須在涉水採買生活必需品，環境髒亂不堪，除此之外，市府卻至今仍未做應變措施。張維倩痛批，市府團隊效率差，號稱「接地氣」的治理，一場大雨後就現出原形，根本不體察民意。

張維倩認為，大勇街市場旁的排水溝只做一邊，大雨時，宣洩不及就積在道路兩旁，行人與車輛經過都會激起浪花，成為都市奇景，更讓市民泡在水裡採買，影響消費意願，請問市府，帶頭拼經濟，卻連市場旁的道路排水都做不好，又該如何拼經濟？此外，現在午後雷陣雨後，大勇街逢雨必淹，市府為何至今仍然不聞不問？

張維倩也提到，大雨來襲時，排水無法及時宣洩，民眾都還可以理解，但天氣放晴之後，排水仍然無法退去，市府應該要負起責任，排水溝不做，再多的清淤也沒有辦法排水，況且，積水還會溢流至民宅與低窪處，讓周邊住戶生活品質大打折扣，更讓市民一遇到下大雨就開始擔憂是否會淹水至民宅內，雖然下雨是天災，但政府不作為，讓民怨沸騰就是人禍。

張維倩強調，先前針對排水溝只做一側的問題，已經有詢問過工務局、水利局相關意見，也瞭解相關經費約200萬元即可擴建排水溝。

邱豐盛也表示，地方攤商都很希望市府能作排水溝，為何市府不作為？如今，只要下大雨，大勇街就會積水，即便放晴之後積水仍未退去，市民又該如何是好？張維倩提醒市政府相關單位，病媒蚊孳生影響生活品質，別讓小工程釀出大危機。

(中時 )