福壽山垃圾轉運站清運量不及進場量，已累積600噸的垃圾山。（王文吉翻攝）

盧秀燕承諾協助梨山垃圾堆置問題，並呼籲從源頭減量，提倡「自備、重複、少用」的綠色旅遊習慣。（王文吉翻攝）

中橫便道日前因雨災受損，封閉長達53天，造成福壽山垃圾轉運站垃圾量累積達600噸。台中市長盧秀燕25日前往視察時表示，區公所已編列第二預備金200萬元進行垃圾清運，市府將讓載運垃圾下山的車輛優先進入焚化爐處理，加速清運速度，預計年底前可全部清運完成。

盧秀燕25日清晨6時從台中市區走南投台14甲線，經過5小時車程到達梨山，在和平區長林建堂、環保局長吳志超、民政局長吳世瑋及市府顧問錢怡君等人陪同下，會勘福壽山垃圾轉運暫置場現況。市議員林榮進、和平區民代表會代表林永富、梨山里長賴盛功也到場關心。

盧秀燕表示，近期因山區豪雨不斷，造成中橫便道道路中斷53天，致使大梨山地區的垃圾無法順利清運，只能暫置福壽山垃圾轉運站，目前垃圾量已堆置600噸，形成一座垃圾山，情形相當嚴重，因此她今天親自前來瞭解。

盧秀燕指出，大梨山地區經市府積極行銷，逐漸恢復生機，遊客量也隨之提升，每天進到轉運站的垃圾車次增加7至8台，但清運出去的車次只有2輛。如遇天候不佳，垃圾車下山必須改走南投，由於路程遙遠，來回要花10個小時，使得公所招標時，沒有清運公司願意承攬。

和平區長林建堂表示，區公所已編列第二預備金200萬元辦理垃圾清運採購案，第一次招標條件以台中市清運業者為優先，因無人投標而流標，經調整標案內容後，已有多家業者表達意願，最快8月中就可加入轉運工作，預計年底可全部清運完成。

林建堂也感謝市府大力協助，同意和平區的垃圾車載運到焚化爐時，可以不必排班，優先進場處理，加速作業流程，後續公所也會進行檢討，避免再次發生類似情形。

「絕不允許垃圾汙染梨山這個漂亮的地方！」盧秀燕強調，和平地區不僅是大台中重要的飲水來源，也是最美麗的風景區，呼籲遊客來到梨山觀光，共同維護環境清潔，隨手做功德，收拾垃圾帶下山，減低當地垃圾清運的負擔。

盧秀燕進一步指出，解決梨山垃圾堆置問題，源頭減量的工作也很重要，市府也會持續提倡「自備、重複、少用」的綠色旅遊習慣，鼓勵當地旅館業不主動提供一次性用品，提供遊客自備盥洗用具等備品優惠措施，以有效減少消費性垃圾問題，一起維護梨山的好山好水。

環保局表示，今年5月中旬大豪雨侵襲，造成中橫便道封閉近兩個月，使得福壽山垃圾轉運暫置場原本每月平均20車次的載運量，今年1至6月減少至79車次、共602噸的清運數量，由於載運出暫置場的垃圾量遠不如進場的數量，長期下來累積達600噸，形成垃圾山。

(中時 )