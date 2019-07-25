大政治大爆卦-無色覺醒》長期陋習牽連 蔡震怒 下令國安局 一周內提報告 14:092019/07/25 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》長期陋習牽連 蔡震怒 下令國安局 一周內提報告 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局特勤私菸案延燒，總統官邸恐淪發貨中心；總統蔡英文今上午參加2019年亞洲生技大展致詞後，接受媒體訪問時表示，她要求司法單位徹底清查，也下令所有相關單位配合調查；蔡英文表示，第一時間已做了內部檢討、人事調整，要求新上任的國安局長邱國正負起責任，就這次的事件在1星期內提出檢討報告。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #國安局 #私菸案 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統出訪拼外交 國安局官員私運香菸拚經濟？ 18:202019/07/22 政治 國安局走私菸 陳以信 ：誰還記得蔡總統談軍紀？ 20:252019/07/22 政治 國安局官員疑涉走私菸品 市調處約詢7人將送桃園地檢署 21:022019/07/22 社會 扯!9800條菸人贓俱獲 小英拚外交 國安局拚走私 04:102019/07/23 政治要聞 國安局兼公賣局 蔡正元諷：補貼出訪花費 08:212019/07/23 政治 國安局走私菸 綠委：這條最重無期徒刑 09:212019/07/23 政治 國安局官員走私菸品 侯：有辱國風 11:182019/07/23 政治 驚！查隨扈私菸案小英上任即開始 檢已掌握買菸人 17:242019/07/23 社會 走私菸背後金流？他爆：名單驚人 16:512019/07/23 生活 明上任 邱國正：首要釐清不該做非法文化 非秋後算帳 11:242019/07/25 政治 政治熱門新聞 走私菸燒到陳菊 他曝：要小英的命 - 政治 私菸風暴對蔡英文有多傷？親綠民調看出玄機 - 政治 藍綠對決最新民調 韓支持度令人擔憂 - 政治 罷韓行動喊爽的？莊啟旺點出問題關鍵 - 政治 私菸案延燒4天 黃暐瀚說句內心話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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