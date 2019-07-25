國安局特勤私菸案延燒，總統官邸恐淪發貨中心；總統蔡英文今上午參加2019年亞洲生技大展致詞後，接受媒體訪問時表示，她要求司法單位徹底清查，也下令所有相關單位配合調查；蔡英文表示，第一時間已做了內部檢討、人事調整，要求新上任的國安局長邱國正負起責任，就這次的事件在1星期內提出檢討報告。

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