有房仲業者在網路上PO出一則平房銷售文案「自己彩繪夢想平房」，但網友看到照片後卻傻眼，因為這屋子已明顯傾圮，占地33坪、建物19.8坪，開價竟要738萬元，這讓網友笑說，「房市大好呀，就算是廢墟也賣的掉」。

臉書社團《台中房地產討論區》近日出現了一個物件引發討論，物件名稱為「自己彩繪夢想平房」，就位在台中市太平區，照片中可以看到屋子狀況已無法入住，明顯是間廢墟，甚至連屋頂都沒有，必須自行重新打造，完全符合文中格局的描述「彈性空間」。

網友看到屋況後大多不看好這間房子，更紛紛質疑，「自己的房子自己蓋的意思嗎？」、「缺點直接講成優點」、「只能說地主真的很惜售」、「拆除跟清運費用極高啊」。

另外，有網友也仔細分析了重建成本，「這個物件再多花300萬能不能蓋出一棟三樓半的透天來？1000萬左右在太平，就算沒辦法買全新的也能買到近新的透天吧」。

(中時電子報)