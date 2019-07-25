農試所開發生物天敵「南方小黑花椿象」。（游昇俯攝）

農委會主委陳吉仲（中）表示，台灣的農業生技要往全球生物農藥、生物肥料600億美元的商機邁進。（游昇俯攝）

2019亞洲生技大展今（25）日開幕，農委會轄下16場試所共有34項新技術及產學研合作成果參展，包括藥毒所利用菇類栽培廢棄的太空包，研發成不引發寵物過敏的貓砂；農試所開發生物天敵南方小黑花椿象，亦能有效防治蔬果害蟲薊馬、粉蝨。農委會主委陳吉仲說，農業生技研發要往全球600億美元商機邁進！

亞洲生技大展今起一連4天於南港展覽館展出，農委會特別設置「農業科技館」參展，展出農業資材、生物技術等34項研發成果。

栽培香菇使用完廢棄的太空包，因處理需要相當成本，故往往遭農民任意丟棄，造成環境汙染。由於市售寵物用品貓砂已有木屑材質製品，故農委會藥物毒物試驗發想利用農業剩餘資材太空包，再生循環利用、製成「無敏再生貓砂」。

藥毒所應用毒理組副研究員李悅移表示，市售礦物砂材質貓砂會產生粉塵，引發寵物過敏，太空包再生貓砂的有機材質則不會讓寵物過敏；並且，吸水性大約與「豆腐砂」貓砂相當，勝過市售「礦物砂」5、6倍，亦較「木砂」材質佳。

李悅怡指出，無敏再生貓砂除原味外，目前已研發有綠茶風味，研究團隊將再研發狼尾草風味及除臭功能，預估約再一年可技轉。

為防治茄科、瓜類作物常見害蟲薊馬、粉蝨等，農試所則開發生物天敵南方小黑花椿象，捕食害蟲。農試所害蟲綜合防治研究室副研究員林鳳琪表示，小黑花椿象是本土生物，故環境適應力佳且不會衝擊生態；一隻椿象約可捕食250至300隻薊馬或600隻葉蟎，3分地的彩椒園約釋放8萬隻，即可確保5、6個月無蟲害。

陳吉仲則表示，農委會推動農業生技研發，鼓勵研究成果技轉，面對科學研究的不確定性，需要政府挹注資源，行政院已同意協助3年內完成研究單位基礎硬體更新，科研計畫也大幅度增加，要讓台灣的農業生技，往全球生物農藥、生物肥料600億美元的商機邁進。

(中時 )