李晨向父母秀出手機。（圖／翻攝自《優酷》）

李晨一家三口離開餐廳。（圖／翻攝自《優酷》）

范冰冰和李晨交往4年，上月底雙雙宣布分手，外界推測和范冰冰去年捲入逃稅風波有關。兩人各自恢復單身後，感情動態也格外受到矚目，最近陸媒拍到李晨私下現身一處餐廳，原來是約了最愛的雙親吃飯，餐桌上李晨和父母互動熱烈，像是在報告近況，李晨還拿出自己手機給爸媽看，而螢幕上是他自己的寫真照。

37歲范冰冰和大她3歲的李晨4年前以一句「我們」公開戀情，前年李晨在范冰冰生日派對上求婚成功，還傳出李晨已經訂下歐洲古堡準備舉行婚禮，去年卻因崔永元爆料陰陽合約事件，使范冰冰中箭神隱多月，最後才以開罰40億結案。

今年6月，范冰冰和李晨再以一句「我們不再是我們」承認分手。據《優酷娛樂》報導，李晨最近被拍和父母搭車前往一家餐廳，席間李晨父母不斷說話，李晨不時點頭並補上幾句，有問必答，還打開手機中自己的寫真照給父母看，一家三口一起離開，李晨的母親還打包了沒吃完的食物回家，結束了溫馨一晚，網友回應：「李晨可是有名的孝子」、「陪父母吃飯挺好的」。

(中時電子報)