北市家禽批發市場發現疑患禽流感案例，已扣留屠體並加強防疫及消毒。（市場處提供）

北市家禽批發市場屠宰場25日凌晨出現疑患禽流感案例，由中央畜產會派遣的獸醫發現異常屠體，疑似罹患禽流感羽土雞2批共44隻，其中6隻由北市動保處送家畜衛生試驗所檢驗，剩餘38隻屠體凍存羈留。

北市市場處表示，發現異常屠體後，已依標準流程進行處置，除了送檢、扣留凍體外，今日上午6點也已清潔消毒市場並營業淨空8小時。另外，下午6點禽隻重新進場前，還會再進行全場區消毒1次。

市場處表示，家禽批發市場每日進貨的產地車輛都有登記，以監控家禽批發市場家禽交易之進貨來源，如有異常可立刻通知中央防疫單位進行追蹤；且家禽批發市場附設屠宰場設有中央畜產會派遣的屠宰衛生檢獸醫師駐場，針對活禽做屠前屠後檢查，依臨床症狀進行判定並第一時間通報台北市動物保護處。

市場處已請家禽批發市場持續注意進場禽隻健康情形及加強消毒防疫作業，以確保禽肉衛生並保障市民食品安全，並呼籲民眾購買禽肉產品時，應認明有「防檢局屠宰衛生合格」標誌貼紙的，才是經合格屠檢人員檢查合格的禽肉產品。

(中時 )