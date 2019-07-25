桃捷限量發行《流水年華》一日票經典收藏。(桃捷提供)

8月20日是鳳飛飛的生日，她出身桃園大溪，大嵙崁文教基金會從8月起舉辦「想念飛飛 我愛大溪」系列活動，桃園捷運公司響應，推出一系列「對鳳飛飛一千個想念」活動。從8月1日起至8月31日限量1000套發行《流水年華》一日票典藏款，也將在捷運車廂播放鳳飛飛經典歌曲《流水年華》及《祝你幸福》，讓鳳迷們搭桃捷懷念永遠的鳳姐，透過歌曲回味藏在心底的旋律。

凡購買《流水年華》一日票典藏款(售價320元)，隨票附贈一千個想念飛飛明信片1張以及鳳飛飛經典帽子磁鐵1個(共3款隨機出貨)。

桃捷公司更舉辦「明信片徵集活動」透過隨票附贈的明信片，寫下您對鳳飛飛的思念，寄回桃捷公司。桃捷公司將把明信片上的悠悠相思製做成列車橫幅海報，打造「想念飛飛專屬列車」，讓鳳迷對鳳飛飛的思念繼續綿延。

回味鳳飛飛經典歌曲，桃捷公司特別於A9林口站和A10山鼻站區間，在捷運車廂上播放《流水年華》和《祝你幸福》兩首經典歌曲。當列車行經A9到A10播放《祝你幸福》祝福出國旅人們旅途平安、順心；列車行經A10到A9之間則播放《流水年華》用輕快的歌曲陪伴搭乘機場捷運的旅客。

桃園機場捷運串連北北桃三大直轄市，提供「機場聯外、都會通勤、休閒旅遊」三大功能。此次和大嵙崁文教基金會共同舉辦「想念飛飛 我愛大溪」系列活動，希望透過輕旅行方式，宣揚在桃園土生土長藝文人士和歌謠文化。用一波波紀念活動，帶著歌迷一起重回鳳飛飛當年所帶來的感動。

(中時 )