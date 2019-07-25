新北市中和區公所替代役男24日上午協助明新啟智中心學童畢業暨結業典禮。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所替代役男24日上午協助明新啟智中心學童畢業暨結業典禮。（葉書宏翻攝）

為響應內政部役政署及新北市政府民政局推動「108年替代役男溫馨關懷學童暑期課後照顧」計畫，新北市中和區公所替代役男24日上午協助明新啟智中心學童畢業暨結業典禮，役男哥哥身穿制服並精心製作表演道具，來一場夏威夷海草風舞蹈和畢業學生同樂，讓替代役男的服務觸角延伸、溫暖社會每個角落。

明新啟智中心學童畢業典禮在瓏山林台北中和飯店舉行，畢業生共計10名，中和區長賴俊達代表新北市長出席畢業典禮並致贈畢業學童書包禮盒一份，另外台北瓏山林中和飯店己連續贊助畢業典禮場地逾10年，財團法人正隆關懷兒童基金會、中和行善會、錦和高中文教基金會及南山福德宮等中和轄區的企業及公益社團也發揮公益善行分別致贈禮品予今年的畢業班小朋友，立委及議員也到場展現中和區各機關、企業及社團對弱勢團體的關心與協助。

明新啟智中心以收容中重度身心障礙的孩子為主，強調早期發現潛能無限，以特教及生活自理為教學重點。中和區公所也遴選7位替代役男協助場地布置及照料學童，活動中替代役男還扮演卡通人偶及自編舞蹈，扭腰擺臀大跳「海草舞」，場面溫馨感人，替代役男以實際行動關懷學童並營造出歡樂氣氛，讓學童們留下美好的回憶，除展現替代役男關懷弱勢、服務社會的精神外，也將替代役男熱心公益的一面，表露無遺！

(中時 )