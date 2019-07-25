國安局特勤私菸案延燒，總統官邸恐淪菸品發貨中心；總統蔡英文今上午參加2019年亞洲生技大展致詞後，接受媒體堵訪時表示，官邸是發貨中心「言之太過」，但坦言昨有檢察官到特勤人員的職務宿舍，取資料與文件，她下令各單位，要配合司法調查。

不過，熟悉內情的人都知道，總統官邸與特勤人員的職務宿舍，只有一牆之隔，不然特勤人員怎麼保護總統，皆屬於總統官邸的範圍。

國安局特勤人員利用總統出訪超額購買私菸，蔡英文強調「難以接受」；這次出訪長達12天，蔡英文說，是任內出訪最長的一次，外交人員的辛苦、成果豐碩，都被私菸案的發生而「失焦」，她深感歉意，期望外界對外交同仁的努力、表現，多給予肯定。

蔡英文強調，第一時間已做了內部檢討、人事調整，要求新上任的國安局長邱國正，必須就這次的事件，在1星期內提出檢討報告，也肯定邱國正的歷練完整、治軍嚴謹，有領導統御、善於溝通的能力，相信他能勝任國安局局長的工作。

由於蔡英文總統大選民調低迷，外界認為私菸事件讓她的選情「雪上加霜」，蔡英文則反問，「什麼叫雪上加霜？」一個執政者最大的責任就是把工作做好，現在面臨長久以來累積的問題，既然發生了，強調會坦然面對，把它處理好，讓這樣的事件不要再發生，這是現任總統的責任。

(中時 )