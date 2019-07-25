新北市第3屆議員鄭戴麗香，涉嫌浮報並詐領助理費用，檢調昨接獲情資前往搜索，訊後依貪污治罪、偽造文書等罪，凌晨漏夜複訊後將鄭女以40萬元、協助處理薪資費的鄭女老公20萬元、鄭女媳婦20萬元交保；鄭戴麗香目前電話播不通；服務處則表示，她本人很多天沒進來，確實有聽聞檢調被約詢一事。

據了解，新北市每位議員可聘僱6位助理，助理費補助每人每月最多約4萬元，加上服務處每月2萬元開銷，每月共補助26萬元，但因有鄭女助理每月實際僅領3萬多，檢調接獲檢舉，懷疑鄭女涉嫌浮報助理費用。

新北地檢署昨晚約談鄭戴麗香、協助處理助理薪資費的鄭女媳婦、鄭女老公以及6名助理等人到案，凌晨漏夜複訊後將鄭女以40萬元、鄭女老公20萬元、鄭女媳婦20萬元交保。

記者稍早致電詢問鄭戴麗香本人，她掛斷電話，暫無法取得回應；另詢問議員服務處，服務處助理則表示，確實有這件事，但不清楚詳情也不方便透露，但鄭戴麗香這幾天都沒進來服務處，待她回來後再親自回覆。

(中時 )