北市府副發言人陳冠廷卻在FB酸韓，說北市府人員不用爬樹靠高科技「3D巡查棒」就行。(陳冠廷FB)

高市衛生局自嘲，每年斥資百萬辛苦辦防疫講座，遠不如韓市長「一爬」受矚目。但北市府副發言人陳冠廷卻在FB酸韓，說北市府人員不用爬樹靠高科技「3D巡查棒」就行。(游淑慧FB)

高雄市長韓國瑜昨「爬樹尋蚊」，不到2小時便鋪天蓋地在網路瘋傳，許多人說因這件事才知道樹洞積水會養蚊。高市衛生局自嘲，每年斥資百萬辛苦辦防疫講座，遠不如韓市長「一爬」受矚目。但北市府副發言人陳冠廷卻在FB酸韓，說北市府人員不用爬樹靠高科技「3D巡查棒」就行。台北市議員游淑慧打臉陳冠廷吹牛，北市目前每一個行政區只有一根棒子，幾百人共用夠嗎?

韓國瑜爬樹查看樹洞積水，讓一堆韓黑忘了目前最紅的私菸案，各路1450紛紛出動酸韓。北市府副發言人陳冠廷也不落人後，在FB發文「台北市政府的防疫人員，不 爬 樹。但是我們看得更高，走得更遠，做得更好！要戰勝疾病，要大贏，需要科技協助，需要所有夥伴一起想、一起前進。」

陳冠廷說「巡查棒概念源自於國家蚊媒傳染病防治研究中心，台北市環保局過去前往該中心學習研究後，自行設計並實際配發給局內權責單位做為蚊媒防治制式裝備。」

台北市議員游淑慧打臉陳冠廷，「環保局認真防疫，發言人隨興吹牛」。她說，看到北市副發言人（黑官名稱）PO文暗諷韓國瑜爬樹防疫，並自豪台北用3D巡查棒科技防疫！3D巡查棒是台北市環保局3月下旬才研發公布，至今還沒普及運用，比較像試用、政策宣示！

游淑慧問，真的「一根棒子就免爬樹」嗎？？可是若總共只有一根時，夠用嗎？因爲，台北市目前每一個行政區真的只有一根棒子！「就一隻、一隻、一隻！真不需要吹這種牛!」

游淑慧說，一，內湖區清潔隊，預算員額數319人，但只有一隻！！二，以內湖面積來說，35平方公里、39個里，而南港21平方公里、20個里，這兩個行政區週圍都有山，區域內有無數屋頂天溝、樹穴或車棚帆布⋯都各僅有一隻巡查棒。

她說，如果真只靠這隻巡查棒來巡視整個內湖，這就像「#用一隻牙刷去刷操場」一樣心酸！台北市環保局在防疫以及環境清潔方面，長期以來一直保持高度的專業和精進，這一點所有市民都看在眼裡，也給予肯定！

游淑慧說，但台北市本來就不是登革熱的盛行地，區域面積也只有高雄市的10分之一，我們防疫工作做的好，只要保持謹慎態度，不需要吹牛、說嘴！市長的幕僚、子弟兵，只為表功心切、愛耍嘴皮子，就語帶暗諷、隨興吹牛，建議要多學學柯文哲市長對高雄淹水的自知之明！

游淑慧表示，一、「不要嘲笑別人」！二、「誰遇到誰倒楣」！莫忘高雄有淹水，台北也淹水了！老天下雨不分北中南，而蚊子叮人也不會分藍綠白！

游淑慧並在最後做了「官銜小科普」：「台北市的組織條例裡面根本沒有『副發言人』這個執務；咱們柯市長自創官名、隨興封官；但當事人也愛用這個虛擬官銜、任意吹牛⋯#算不算招搖撞騙呀？」

她最後標註，「#環保局隊員流汗防疫_市長黑官親信胡亂噴口水，#一根棒子巡視全區？」

(中時電子報)