行政院會今天通過首部中高、高齡者就業專法「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，未來年滿65歲以上的勞工依法得與雇主定立「定期契約」，且雇主不得歧視，違者最高可處150萬元罰鍰。勞動部次長林明裕形容專法有5大重心，1彈1禁3補貼。

林明裕表示，1彈是指彈性放寬雇主聘用高齡勞工繼續工作可用「定期契約」任用增加雙方彈性，1禁是對於高齡銀髮人才禁止所有事業單位差別對待；3補貼是對失業的中高齡者有失業救濟、對在職的高齡及中高齡者有職務再設計的補助、對原雇主繼續聘用65歲的勞工政府有獎助辦法。

蘇揆在院會表示，台灣去年已正式邁入高齡社會，推估將在8年後達到「超高齡社會」的標準（老年人口超過20％）。隨著高齡化及少子女化的人口結構轉變，15至64歲工作人口自2015年達到最高峰後開始逐年減少。為因應未來勞動市場可能出現的勞動力短缺的風險，政府透過各種政策、方案及修法，多管齊下，希望提升各年齡層的勞動參與率。

蘇揆說，為促進及提升中高齡及高齡者的勞動參與，本案以制定專法方式，明文保障其就業權益，一方面使其享有公平的工作機會，同時也讓雇主得以彈性方式「定期契約」，讓65歲以上國人的勞動力能夠再運用。

由於現行勞基法規定，勞工年滿65歲，雇主得「強制退休」。草案則明訂雇主可以和65歲以上的高齡勞工簽定期勞動契約，一改現行勞基法勞工年滿65歲，雇主得強制退休限制。

草案明定「中高齡者」為年滿45歲至65歲者，「高齡者」為超過65歲者。針對中高及高齡者，草案規定雇主應提供友善、安全的工作環境，雇主不得以年齡為由，在招募、徵試、進用、分發、配置、考績、升遷、薪資給付、退休、資遣、離職或解雇時，予以差別待遇，違反者可處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰；並可公布公司名稱、負責人姓名、限期改善，屆期未改善得按次處罰。

草案同時規範，雇主對申訴或協助申訴的中高齡或高齡勞工不得有解僱、調職或其他不利處分。違者可處新台幣2萬元以上、30萬元以下罰鍰；並可公布公司名稱、負責人姓名、限期改善，屆期未改善同樣得按次處罰。

此外，專法也明定政府應協助中高齡者、高齡者就業或創業，並得發給津貼、補助或獎助。勞動部舉例，像是雇主聘用中高齡失業者，每人每月可獲1萬3000元補助，藉此提高雇用誘因。

(中時 )